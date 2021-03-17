Сегодня, 18 марта, у поворота на Шевыревку загорелся КамАЗ. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пострадавших нет.

Пламя тушил один пожарный расчет.

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