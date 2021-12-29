В Саратовской области с начала года комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали порядка 2,2 миллиона нарушений. В рублевом эквиваленте это около 1,1 миллиарда рублей штрафов. Всего в регионе работают работает 249 комплексов фиксации.

В регионе продолжаются совместные рейды ГИБДД, «Регионального навигационно-информационного центра» и представители Федеральной службы судебных приставов по выявлению должников по различным видам задолженностей.

— Подобные рейды проводятся каждую неделю. Выявляем от 5 до 10 должников: кто-то оплачивает задолженность на месте, у кого-то изымается транспортное средство, — прокомментировал директор РНИЦ Евгений Остроумов.