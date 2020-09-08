В Саратовской области за восемь месяцев 2020 года в местах установки камер аварий стало на 40 процентов меньше. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

На сегодняшний день в регионе работают 146 комплексов автоматической регистрации нарушений ПДД. В этом году заработали 28 из них, три установлены на перекрестке, 11 фиксируют нарушение правил проезда пешеходного перехода, 13 следят за скоростным режимом, одна за нарушением правил парковки.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в мае в регион поступило семь систем, в июне – десять, в июле – 15, в августе – 17.

До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще пять комплексов фотовидеофиксации.

С начала года вынесено и направлено нарушителям более 937 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Средний размер штрафа составляет порядка 600 рублей. В бюджет области за нарушение ПДД поступило 509,5 миллиона рублей.