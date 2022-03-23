Депутат Саратовской городской Думы, начальник учебного участка № 2 «Агроцентр» «Саратовский ГАУ им Н. И. Вавилова» Александр Романов (партия «Единая Россия») рассказал о перспективах развития овощеводства и грибоводства в регионе

«Обращает на себя внимание некоторая напряженность, связанная с международными санкциями в адрес России, звучат опасения нехватки отдельных товаров на продовольственном рынке. На собственном примере могу сказать, что наше предприятие, как и подавляющее большинство других в данной сфере, работает исключительно с отечественным сырьем. Динамика производства и выращивания остается на прежнем уровне, не сбавляя темпа.

Наша продукция, несомненно, позволит в текущих реалиях полностью покрывать нужды покупателей в огурцах, грибах и соках прямого отжима без каких-либо потерь, как и раньше. Для тех же производителей, кто все-таки сталкивается с некоторыми экономическими затруднениями из-за изменений, например, в логистике, государство предусмотрело разноплановые меры поддержки. К тому же теперь многие производители будут переориентированы с внешнего на внутренний рынок, так что продукции станет еще больше.

Определенно, спрос наших потребителей в сельскохозяйственной и пищевой продукции страна обеспечит полностью», — отметил кандидат экономических наук Александр Романов.