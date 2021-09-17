Сегодня, 17 сентября, кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко устроил скандал на избирательном участке, всячески срывая процесс голосования.

Речь идет об избирательном участке УИК № 64, на который Бондаренко заявился вместе со своими сторонниками. Коммунисты вели себя крайне нахально, препятствуя нормальной работе избирательного пункта.

Кроме того, кандидат в депутаты пытался вынести из учреждения списки избирателей, в которых содержится их персональные данные. Он бегал по помещению, кричал на председателя избирательной комиссии, доведя ее до гипертонического кризиса.

— Своими действиями Николай Бондаренко не только препятствовал работе избирательной комиссии, но и реализации гражданами своих конституционных избирательных прав поскольку списки избирателей были незаконно изъяты у комиссии. Он нарушал общественный порядок: бегал по помещению, кричал на меня и членов комиссии, нарушал рекомендованную дистанцию, находился в помещении с ненадетой должным образом гигиенической маской, фактически устроил дебош.

Я вынуждена обратиться к прокурору области, чтобы отстоять соблюдение конституционных прав граждан и не допустить срыва избирательного процесса, — рассказала председатель избирательной комиссии Татьяна Горбань.

На данный момент она чувствует себя очень плохо.



