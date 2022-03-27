Кандидатом на пост заместителя председателя Саратовской области стал экс-зампред Удмуртии.

Свободное пока после ухода с поста Александра Соловьева место может занять бывший зампред республики Удмуртия Анатолий Строков. Об этом сообщают инсайдеры.

В самое ближайшее время депутаты Саратовской областной думы и правительство региона должны согласовать предложенную кандидатуру Строкова.

Напомним, с 2010 по 2017 год Строков работал в Финансовом университете при Правительстве РФ, после чего занял должность зампреда правительства Удмуртии до конца 2021 года.

В свою очередь Александр Соловьев будет руководить управлением Росреестра по Саратовской области.