«Единая Россия» объявила о старте предварительного голосования в Саратовскую областную Думу.

Сегодня, 4 марта, в ходе заседания президиума регионального политического совета был сформирован состав регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения их от партии «Единая Россия» кандидатами на выборах в Саратовскую областную думу.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что в состав оргкомитета вошли представители общественности и волонтерских движений области.

«Считаю, интерес жителей к процедуре предварительного голосования говорит о доверии. Напомню, что жители смогут не только отдать свой голос за участников, но и сами принять участие в качестве кандидата. Главное условие – не состоять в других политических партиях и не иметь судимости. Организационному комитету необходимо обеспечить открытость, конкурентность и легитимность проведения предварительного голосования», – сказал Николай Панков.

В этом году голосование будет электронным, через портал «Госуслуги».