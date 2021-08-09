Сегодня, 9 августа, состоялся конкурс на замещение главы Ртищевского района, сообщает министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

На пост главы региона претендуют два кандидата: Сергей Жуковский – исполняющий обязанности главы района и Денис Сулейманов — исполняющий обязанности начальника отдела по земельным участкам. Решение об избрании главы примут на ближайшем заседании районного Собрания.

Глава Ртищевского района Светлана Макогон подала в отставку 15 июля, с тех пор обязанности главы муниципального района исполнял Александр Жуковский.