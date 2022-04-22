Накануне, 21 апреля, в моторвагонном депо Анисовка Саратовского региона ПривЖД состоялся пуск первого электропоезда серии ЭД9М после капитального ремонта второго объема, выполненного в условиях депо.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, начальник Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» Алексей Колотов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев и другие руководители.

– Такой вид ремонта в условиях депо выполнен впервые, ранее он проводился только на Красноярском электровагоноремонтном заводе. Ещё совсем недавно в депо Анисовка был освоен капитальный ремонт четырехвагонного электропоезда серии ЭД9Т, – отметил Сергей Альмеев. – Сегодня можно с уверенностью сказать, что в депо осуществляются все виды технического обслуживания и ремонта подвижного состава переменного тока.

– Теперь моторвагонное депо Анисовка укрепило статус ремонтной базы для сети железных дорог. Радует, что по всем направлениям железная дорога двигается эффективно, ведь от этого зависит благополучие жителей области, которые работают на железнодорожных предприятиях, или пользуются услугами железнодорожного транспорта. Отдельно хочу отметить, что на фоне решения производственных задач, руководство Приволжской магистрали не забывает о социальной ответственности. В частности, дорога оказала значительную помощь в создании и установке памятника Петру I, открытие которого состоится завтра, – отметил Валерий Радаев.

В процессе капитального ремонта сотрудники депо провели полную очистку от старой краски и ржавчины металлической поверхности кузова, провели дефектоскопию сварных швов и усилительных балок, в салоне вагонов – разборку внутренней обшивки стен и потолков с заменой теплоизоляции, замену полов в тамбурах и салонах. Провели ремонт оконных блоков с разборкой оконного проема, разборку и ремонт диванов, дверей. Кроме того, была произведена полная замена высоковольтных и низковольтных проводов, полностью разобраны и очищены воздуховоды и кондуиты с заменой непригодных труб и соединений. Все это позволит надежно эксплуатировать данный подвижной состав не менее 10 лет.

— Экономический эффект от организации ремонта одного двухсекционного электропоезда серии ЭД9М в условиях депо Анисовка составит 1,76 млн руб, а по итогам года ожидаемый эффект превышает 71 млн рублей, — отметил Алексей Колотов. — Отремонтированный электропоезд будет курсировать по пригородным маршрутам в границах Приволжской железной дороги.

В результате организации капитального ремонта в депо появились 30 дополнительных рабочих мест, что позволило увеличить объём налоговых отчислений в бюджет Саратовской области. В настоящее время на предприятии ремонтируется подвижной состав, задействованный в перевозках пассажиров на полигонах десяти железных дорог России.