Сегодня в моторвагонном депо Анисовка Саратовского региона ПривЖД состоялся пуск первого электропоезда серии ЭД9Т после капитального ремонта, выполненного в условиях депо.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» Андрей Казаков, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и другие руководители.

– Ещё совсем недавно здесь был освоен ремонт рельсовых автобусов, а сегодня мы поздравляем коллектив с выпуском первого шестивагонного электропоезда серии ЭД9Т, отремонтированного в условиях депо. Сегодня можно с уверенностью сказать, что депо Анисовка является одной из основных ремонтных баз моторвагонного подвижного состава России. В нём осуществляются практически все виды технического обслуживания и ремонта пригородных поездов, — отметил Сергей Альмеев.

В процессе капитального ремонта сотрудники депо проверили на наличие дефектов ключевые узлы и детали, отремонтировали кузов подвижного состава, автосцепные устройства, систему тормозов и тяговые электродвигатели. В салоне вагонов обновили покрытие пола, оконные рамы, пассажирские сиденья, элементы внутренней фурнитуры, а также дизайн туалетных комплексов. Кроме того, работники депо провели комплексную диагностику низковольтных и высоковольтных проводов.

Теперь представители предприятия и Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава будут отслеживать жизненный цикл отремонтированного электропоезда, тем самым гарантируя надёжность и долговечность его эксплуатации.

Отремонтированный электропоезд будет курсировать по пригородным маршрутам в границах Приволжской железной дороги.

С 2015 года в моторвагонном депо Анисовка был произведён капитальный ремонт 31 рельсового автобуса.

В результате организации капитального ремонта электропоездов в депо появились 44 дополнительных рабочих места, что позволило увеличить объём налоговых отчислений в бюджет Саратовской области. В настоящее время на предприятии ремонтируется подвижной состав, задействованный в перевозках пассажиров на полигонах восьми железных дорог России.