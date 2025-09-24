Капитальный ремонт школы №2 в Базарном Карабулаке выходит на финишную прямую

В Базарном Карабулаке завершается капитальный ремонт школы №2, который реализуется в рамках депутатского проекта при поддержке Вячеслава Володина. Работы инициированы после обращения родителей и педагогов образовательного учреждения.

В ходе ремонта полностью обновляются инженерные сети, производится замена окон и дверей, утепляется фасад и приводится в порядок отмостка здания. Обновленная школа планирует открыть свои двери для учащихся уже в декабре.

Напомним, что при поддержке депутата в поселке уже реализован ряд значимых проектов: реконструирован стадион «Колос», построены межрайонная поликлиника и дом для врачей, отремонтированы тротуары и благоустроены дворы. Также завершен капитальный ремонт школы №1 и построены современные спортивные объекты.