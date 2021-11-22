В отношении 38-летнего сотрудника акционерного общества возбуждено уголовное дело за причинение ущерба предприятию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

38-летний житель Энгельса с апреля работал в речном транспортном предприятии в должности капитана сменного-механика на судне дизель-электроходе. 14 июня он находился на своем рабочем месте на судне в акватории Волги на территории Вольского района.

Он незаконно откачал через шланг из топливной цистерны, установленной на палубе, топливо в количестве 2272 кг и слил его в другое судно. Ущерб предприятию составил 104 227 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.