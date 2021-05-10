Вчера, 9 мая, поздним вечером напротив дома №128 на Октябрьской улице в поселке Дергачи Саратовской области произошла авария, в которой погиб полицейский. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Не стало 38-летнего оперуполномоченного группы по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Дергачевскому району.

Замначальника отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Владимир Костеров рассказал, что столкновение произошло в 22:00. Полицейский ехал на своем Mitsubishi Outlander, он потерял управление и влетел в Lada Priora, которая ехала в ту же сторону, что и он.

Иномарка опрокинулась и шофера госпитализировали в районную больницу, где он скончался от полученных травм.

У него взяли анализ крови на опьянение, пока результатов нет. Сообщается, что погибший погиб в аварии не при исполнении служебных обязанностей, он был в гражданской одежде.

Напомним, еще одна авария с участием полицейского произошла в 2016 году. Тогда 44-летний водитель МАЗ влетел в Nissan Juke, за рулем которого был 41-летний правоохранитель. Он погиб вместе со своей семьей.