Капитан ГИБДД попался на майнинге криптовалюты в отделении полиции.

О наличии майнинг-фермы начальство узнало, получив счета за электричество. Суммы, начисленные за использование элестроэнергии ильно отличались от тех, что приходили обычно, и администрация начала проверку, в ходе которой выявили капитана полиции, занявшегося криптовалютой.

Он всячески просил на заходить персонал в одно из подсобных помещений, кроме того постоянноизъяснялся странными терминами и был подписан на крипто-каналы. Оказалост, что в подсобном помещении он собрал майнинг-ферму для дбычи криптовалюты.

При обыске помещения в нем обнаружили два а майнера для добычи биткойнов, блоки питания и Wi-Fi-роутер. Общий ущерб составил в районе 200 тысяч рублей. Капитан-майнер Сергей Токарев уволен.