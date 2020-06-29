Руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов прокоментировал всероссийское голосование по Конституции РФ.

— Накануне посетил свой избирательный участок в Балтайском районе. Голосование организовано максимально удобно и безопасно для граждан. Каждому посетителю предоставляются необходимые средства индивидуальной защиты, а при скоплении людей соблюдается социальная дистанция. Важно понимать, что участвуя в голосовании по поправкам мы не только выражаем своё мнение, но и, что самое главное, выбираем судьбу нашей страны, а значит и нас самих. Предложенные изменения в основной закон России важны для людей. Считаю, каждый из нас должен сделать выбор в пользу стабильного будущего и прогрессивных изменений, — говорит он.