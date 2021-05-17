Руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов считает, что доступ к оружию без реального медицинского освидетельствования это одна из проблем, которая проявила себя после трагедии в Татарстане.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек.

— Недавняя трагедия в Казани потрясла всю страну. Глубоко соболезную семьям погибших и всем жителям республики, которым пришлось это пережить. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» по всей стране начали проводить мониторинги сайтов и групп в соцсетях, где продают медсправки, необходимые для получения оружия. Главная цель этого мониторинга — дальнейшая блокировка опасного контента.

Саратовским активистам проекта «МедиаГвардия» удалось выявить девять таких ресурсов. Всю эту информацию мы передали в прокуратуру Саратовской области, чтобы пресечь распространение незаконной продажи. В этом вопросе недопустим формальный подход, ведь от этого могут пострадать и погибнуть люди. Интернет должен быть легальным и безопасным для каждого человека, — рассказал Андрей.