Четверг 25 ноября преподнесет саратовцам сюрприз в виде плюсовых температур.

После ощутимых морозов в -8 градусов, отмеченных накануне, погода снова напоминает оттепель: столбик термометра в течение дня поднимется до +1 градуса. Хотя утром морозно: — 4 градуса.

В Саратове будет довольно ветрено, — сообщают синоптики регионального Гидрометцентра. Порывы ветра юго-западного направления составят до 16 м/с.

Тем не менее, в областном центре без осадков, преимущественно пасмурно с небольшими прояснениями.