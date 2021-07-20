В селе Широкое Татищевского района Саратовской области с 16 июля объявлен карантин из-за выявленного очага лептоспироза. Об этом сообщили в управлении ветеринарии правительства региона.

Запрещается выводить и вводить животных для целей воспроизводства, продавать животных населению, перегруппировывать животных без ведома ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство, допускать их к воде в открытых водоемах и использовать для поения и купания животных, выпасать невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные, или на территории природного очага лептоспироза, скармливать невакцинированным животным корма, в которых обнаружены инфицированные лептоспирами грызуны.

Намечен план оздоровительных мероприятий — лечение больных животных и вакцинацию клинически здоровых особей.

Необходимо отметить, что это инфекционное природно-очаговое заболевание общее для человека и животных. Основным резервуаром возбудителя данной инфекции в природе являются грызуны. Заболеванию подвержены сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади), а также собаки.

Инфекция проявляется лихорадкой, угнетенным состоянием, слабостью, отказом животного от корма, гематурией — наличием крови в моче, желтушным окрашиванием и некрозом слизистых оболочек и кожи, атонией (потерей тонуса) желудочно-кишечного тракта, поражением печени, почек, снижением продуктивности и другое.

В организм человека и животных лептоспиры проникают через незначительные повреждения кожи и неповрежденные слизистые оболочки полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного тракта.