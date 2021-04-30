Домой Рубрики Новости Саратова Кардиолог из Саратова взял «золото» на чемпионате России по фехтованию среди ветеранов РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Кардиолог из Саратова взял «золото» на чемпионате России по фехтованию среди ветеранов По Новости Саратова - 30.04.2021 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовский профессор-кардиолог Юрий Шварц выиграл золотую медаль на чемпионате России по фехтованию среди ветеранов. Он является чемпионом мира по фехтованию среди ветеранов. Состязание прошло в Москве. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полиция поймала пенсионера из Петровска на выращивании конопли Водитель мотоцикла сбил женщину на Азина в Саратове Неизвестные в масках и с автоматами штурмовали КПП под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полиция поймала пенсионера из Петровска на выращивании конопли Новости Саратова - 30.04.2021 0 В Петровске полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители нашли в его кухонном шкафе пакет с растительной массой. Экспертиза показала, что это... Водитель мотоцикла сбил женщину на Азина в Саратове 30.04.2021 Неизвестные в масках и с автоматами штурмовали КПП под Саратовом 30.04.2021 Кардиолог из Саратова взял «золото» на чемпионате России по фехтованию среди... 30.04.2021 В Саратовской области полицейские не захотели разыскивать уехавшего на Украину вора 30.04.2021