Саратовский профессор-кардиолог Юрий Шварц выиграл золотую медаль на чемпионате России по фехтованию среди ветеранов. Он является чемпионом мира по фехтованию среди ветеранов.

Состязание прошло в Москве.

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