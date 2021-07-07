Депутат госдумы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» о восстановлении дома-музея художника Павла Кузнецова.

— В Саратове восстанавливается уникальный объект культурного наследия регионального значения — дом-музей художника Павла Кузнецова. Это стало возможным, благодаря проекту Вячеслава Володина. Скажу: наверно, никогда ранее здесь не производился такой объём работ. Меняется кровля, все коммуникации. Реставрируется фасад в соответствии с историческим обликом, включая резные ставни и наличники. Ремонтируются все внутренние помещения.

Подрядчики понимают ответственность. Но чтобы завершить работы в срок, надо наращивать темпы: объём работ большой. Надеюсь, пришли к пониманию в этом вопросе.

А впоследствии будет восстановлено и соседнее здание, где разместят картинную галерею русского символизма, в который наша саратовская живописная школа внесла огромный вклад. И это повод для гордости всех жителей нашей области. Области, где родились Кузьма Петров-Водкин, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Петр Уткин и другие великие художники, — пишет Николай Панков.