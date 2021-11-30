На знаменитом аукционе в Англии появилась картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с яблоками».

Предварительная оценка произведения кисти нашего земляка составляет 2,5 — 3,5 миллионов фунтов. Интересно, что ранее полотно художника из Хвалынска Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» было продано здесь за 11 млн. фунтов.

Напомним, «русская неделя» в Лондоне началась 29 ноября. Самым дорогим художником «русской недели» обозначен именно Кузьма Петров-Водкин.

Как стало известно после завершения торгов 30 ноября, «Яблоки» были сняты с аукциона. Об этом сообщается на сайте Sotheby’s. Возможно, что торги продолжатся позже и картина будет продана.