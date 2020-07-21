Суд признал виновным 40-летнего саратовца в убийстве. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Установлено, что в ночь с 30 на 31 июля 2019 года 38-летний мужчина в частном доме на 4-м Нагорном проезде в Саратове распивал спиртное с тремя приятелями. Они играли в карты и тут хозяин квартиры уличил одного из гостей в жульничестве. Между ними завязался конфликт, другие мужчины поспешили покинуть дом.

Обиженный гость схватился за нож и начал полосовать обидчика — дома и во дворе, пока тот не скончался. Тогда злоумышленник позвонил друзьям и рассказал о гибели приятеля, вызвал скорую помощь и полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стали множественные колото-резанные ранения, массивная кровопотеря.

Мужчина не признал свою вину, но ему все равно придется провести девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.