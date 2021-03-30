Жительницы Саратова могут попробовать себя, проявить свою сообразительность и красоту в Международном конкурсе красоты “Мисс Офис”.

Принять участие может любая представительница прекрасного пола в возрасте от 20 до 35 лет, которая работает в офисе в любой должности.

Чтобы заявиться в Саратове, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» (www.missoffice.org/anketa.php) до 15 апреля до 12:00. Участие в кастинге бесплатное, он пройдет 17 апреля.

По итогам 50 отборочных в очном и дистанционном формате отберут 100 представительниц прекрасного пола. Только 30 из них поедут в Москву, будут представлять свой город и бороться за главный приз. Это два миллиона рублей, непереходящая корона, возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса — компании «Комус».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические набор и множество других ценных подарков. Отправить заявку можно прямо сейчас — www.missoffice.org/anketa.php

Отметим, что информационным партнером конкурса является интернет-издание “Новости Саратова”.

Подробности по телефону : + 7 (495) 995 00 43 (Москва)