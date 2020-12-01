На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о том, какие новогодние праздники будут для жителей региона.

—Министру культуры Татьяне Гараниной поручаю сформировать программу новогодних праздников. Их должно быть как можно больше – разнообразных и для всех возрастов. Информируйте людей о трансляции через интернет-ресурсы, — отметил глава региона.

Он указал муниципальным главам на необходимость работы катков и ледовых арен для школьников. Нужно предусмотреть соблюдение всех санитарных норм в раздевалках.