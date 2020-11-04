Сегодня, 4 ноября, в центре Саратова произошло необычное ЧП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Каток асфальтоукладчика рухнул с трала на припаркованные легковушки.

Все произошло у дома №111 на Вольской улице.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here