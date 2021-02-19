Сегодня вечером, 19 февраля, в Саратове откроют каток на набережной Космонавтов. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее из-за погоды его работа была приостановлена.

Сейчас спортобъект готовится к приему горожан.

Напомним, что покататься также можно на стадионе “Волга” с 10:00 до 22:00, катке СГТУ на Кумысной поляне 3а с 9:00 до 16:00, стадионе “Спартак” — в будни с 18:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 12:00 до 22:00.

На стадионе “Сокол” по будням с 16:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 12:00 до 22:00, понедельник — технический день.

Каток в Детском парке будет работать с 10:00 до 22:00, на стадионе “Торпедо” с 10:00 до 22:00, в ФОК “Заводской” с 10:00 до 22:00.



