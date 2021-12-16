Только за минувшие сутки скорую помощь вызвали два десятка горожан, получивших уличные травмы.

С переломами, ушибами и вывихами к медикам обратились не менее 20 саратовцев. Такую статистику озвучили в областном минздраве.

Среди пострадавших — 7 мужчин в возрасте от 19 до 72 лет и 13 женщин в возрасте от 27 до 73 лет.

Жители Саратова в связи с гололедицей жалуются на нерасторопность коммунальных служб. В частности, дворников, которые плохо посыпают внутриквартальные дороги пескосолевой смесью.

— Каток на дорогах 15 декабря утром — это понятно, метеоусловия…. Но в конце дня можно было организовать обработку тротуаров?! Идти невозможно, да и падать — костей не соберешь, — так описывают свое видение ситуации с гололедицей граждане.