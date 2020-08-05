Вчера в Челябинской области был выявлен вирус группа подтипа H5N8, к которому восприимчивы все виды птиц. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

Штамм был обнаружен во всех пробах, отобранных у трупов птиц в регионе. Это опасное вирусное заболевание поражает домашних и диких птиц, способное «скосить» все поголовье.

В связи с этим граничащий с российскими регионами Казахстан ввел дополнительные ограничения на ввоз и транзит из Челябнской области живой птицы, яиц, мяса – всех видов птицеводческой продукции.

В приграничных областях ветеринарные службы регионов взяли на особый контроль эпизоотическую ситуацию.

Хотя подтип найденного вируса является особо опасным для птиц, а не человека, однако, он способен мутировать и становиться смертельно опасным.