Вчера, 2 августа, на границе с Республикой Казахстан инспекторами управления Россельхознадзора по Саратовской области было выявлено нарушение карантинного законодательства.

Перевозчик пытался провезти на территорию Саратовской области подкарантинную продукцию – 20 тонн свежих дынь с фитосантиарным сертификатом без маркировки. Но в соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции на территорию России запрещен, поэтому было выдано предписание на возврат груза, а водителя привлекли к административной ответственности.