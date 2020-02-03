В январе в Саратове произошло 46 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, сообщает пресс-служба городской автоинспекции .

При этом было травмировано 46 человек, два человека погибли. Для того, чтобы не допустить роста числа пострадавших, 4 и 5 февраля в Саратове пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход».

В этот период автоинспекторы уделят особое внимание на недопущение и пресечение нарушений правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями.