Каждый десятый мужчина Саратовской области может быть призван в армию. Об этом сообщает пресс-служба Саратовстата.

По данным ведомства, на территории Саратовской области насчитывался 1,119 миллиона мужчин, что составляет почти 46 процентов от общей численности населения. Почти 75 процентов из них живет в городах. Средний возраст мужчины в нашем регионе — 38,6 лет.

Почти 63 процента мужчин в Саратовской области находятся в трудоспособном возрасте, чуть менее 19 процентов — моложе трудоспособного возраста, и 18 процентов — пенсионеры. Также, по данным исследования за 2019 год, каждый десятый мужчина в регионе находится в призывном возрасте 18-26 лет.