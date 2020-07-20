Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на сегодняшнем брифинге в министерстве здравоохранения региона озвучил статистику по детям, которые родились у больных коронавирусом женщин.

Таких новорожденных 424, из них каждый пятый оказался заражен новой инфекцией. Тяжелых случаев среди них нет.

— Среди детского населения, к счастью, заболевание протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Но сейчас, летом, несовершеннолетние могут чаще контактировать с людьми старшего возраста. Поэтому нужно беречь лиц старше 60 лет от контактов, которые могут переносить заболевания в бессимптомной форме, — уточнил чиновник.

Всего сейчас под наблюдением медиков находятся 1,002 тысячи пациентов, снято с него 25,333 тысячи человек. В стационарах лечатся 1,78 тысячи заболевших, 68 подключены к аппаратам ИВЛ.