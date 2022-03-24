В последние дни каждый четвертый россиянин, ожидая повышения цен и исчезновения из магазинов некоторых товаров, делал покупки впрок. Такие данные привели аналитики сервиса SuperJob.

Так, в условиях санкций больше всего саратовцев запасается крупами, макаронами, маслом, сахаром, солью, чаем, кофе, мукой и другим. На втором месте по популярности товары бытовой химии и личной гигиены. Каждый десятый (10%) купил лекарства.

Меньше всего закупались электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

Закупать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам. Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных.