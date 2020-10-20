Главврач станции скорой помощи в Саратове Олег Андрущенко на сегодняшнем заседании координационного совета рассказал о большом приросте пневмонии и ОРВИ. В сентябре по первому виду заболевания было 2,6 тысячи пациентов, за половину октября уже 2,5 тысячи.

Каждый день медики отправляются на 150-170 вызовов с пневмонией и ОРВИ, к 90-10 пациентам с ОРВИ, 20-30 с подтвержденным коронавирусом.

При этом число бригад не снижается, продолжается модернизация, принимают студентов. Около 50 работают, из них 12 ординаторов.

По выходным на телефонах работают заместители главврача.

— Мы тесно работаем с поликлиниками, там тоже серьезная ситуация. Передаем пациентов, кто не нуждается в стационарах или отказались. Можем оставлять тех, у кого невысокая температура или в молодом возрасте. Они остаются на дому, — подчеркнул он.

Олег Андрущенко отметил, что по РФ есть тенденция, что 10-15 процентов вызовов в “скорую помощь” передавать в неотложную помощь поликлинике. Ни одного не передали без согласия пациента.