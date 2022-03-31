Каждый пятый саратовец считает, что отпуск в этом году лучше провести дома. Такую статистику привели аналитики сайта по поиску работы SuperJob.

По сравнению с прошлым годом, респонденты стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму и в любом месте России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось.

По словам экспертов, 20% саратовцев убеждены, что отпуск в этом году лучше всего провести дома. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022-м — это дача. Еще 10% считают правильным отдохнуть «на любом море», 10% — в любом месте России, 8% — в Крыму.