Каждый третий заключённый в Саратовской области отбывает наказание за убийство. Такие данные приводит пресс-служба регионального УФСИН в понедельник, 4 мая.

По данным ведомства, на 1 апреля в пенитенциарных учреждениях Саратовской области содержалось порядка 10,5 тысячи человек. Из них 2,7 тысячи сидят за убийство, 2,8 тысячи — за незаконный оборот наркотиков, свыше 1,1 тысячи — за кражи, более 600 человек за разбой, и более 340 человек — за умышленное причинение вреда здоровью.

Кроме того, из общего числа 11,9 процента имеет психические расстройства, 8,5 — склонны к наркомании, а 6,2 — больных алкоголизмом.

В пресс-службе добавили, что в первом квартале текущего года в посылках и бандеролях для осуждённых было изъято 97,72 грамма наркотиков, 15,5 литра спиртных напитков и 69 мобильников.