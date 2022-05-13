Дистанционные формы взаимодействия и оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами набирают все большую популярность среди населения области.

В настоящее время почти 50% абонентов вносят платежи за коммунальную услугу посредством личного кабинета Саратовского филиала АО «Ситиматик» или банковских сервисов. К началу мая количество зарегистрированных пользователей личного кабинета регоператора превысило 15 тыс. Из них более 3,3 тыс. человек оплатили услугу по обращению с ТКО через него. Общая сумма этих платежей составила прядка 1,1 млн рублей.

— Все больше саратовцев и жителей районов области отдают предпочтение дистанционным формам оплаты услуги по обращению с ТКО. В апреле доля таких абонентов приблизилось к 50%, то есть фактически каждый второй житель оплатил нашу услугу через онлайн сервис. Сейчас мы предусмотрели все возможные виды дистанционных платежей: через сервисы банков, платежного центра, с начала года заработал личный кабинет на сайте регоператора по обращению с ТКО, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Личный кабинет регионального оператора по обращению с ТКО находится на сайте Саратовского филиала АО «Ситиматик»: https://citymatic64.aisgorod.ru/. В нем пользователи могут выгрузить актуальный платежный документ, историю начислений и оплаты, получить консультацию по интересующим вопросам, ознакомиться с нормативными документами, на основании которых производятся начисления за услугу по обращению с ТКО, а также оплатить ее картой или считав qr-код с квитанции в приложении банков.