Кеш и море: криминальная драма «Обнальщик» выйдет на Wink 15 ноября

Премьера восьмисерийной криминальной драмы «Обнальщик» (18+) состоится 15 ноября 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Режиссер проекта — Борис Акопов, известный проектами «Бык», «На автомате» и другими.

В главных ролях Александр Яценко, Елена Николаева и Фёдор Кудряшов. Важную роль в сериале также сыграли Владивосток и Находка, где проходили натурные съемки. Производством проекта занималась компания Star Media по заказу «НМГ Студии».

События сериала разворачиваются в 2013 году в небольшом приморском городке. В центре сюжета — отношения отца Михаила и его сына Лёши. После краха бизнеса главы семейства они переезжают из мегаполиса в город Восточный. Это, на первый взгляд, провинциальная глушь, но на деле здесь идет строительство игорной зоны, которая приведет в город большие деньги. Лёша придумывает обнальную технологию, к которой решает присоединиться и отец. Вместе они начинают проворачивать сложные финансовые схемы и их жизнь превращается в опасную игру, где на кону — свобода, а ставки с каждым днем становятся все выше.

Герои сериала

Леша (Фёдор Кудряшов)

Вундеркинд, создавший один из первых прототипов NFT-биржи в России. До китайского инкубатора — один шаг. Все рушится, когда Лёша узнает, что у отца — долги, а семье угрожает опасность. Гений, который хотел изменить мир, но выбрал криминал. В итоге Лёша становится одним из главных обнальщиков Дальнего Востока.

Михаил (Александр Яценко)

Когда-то Михаил был успешным бизнесменом и верил, что до высшей лиги всего один шаг. Но вместо успеха — долги, крах и бегство из Москвы в родной город на Дальнем Востоке. Михаил не умеет останавливаться: каждый риск для него — шанс, даже если этот шанс может все разрушить. Но ради спасения близких от тех, кому он должен, Михаил идет на отчаянный шаг — влезает в криминал вместе с собственным сыном.

Ольга (Елена Николаева)

Психолог, когда-то мечтавшая о карьере, но посвятившая себя семье. Сын Лёша вот-вот уедет в Китай, и Ольга не понимает, чем заполнить внутреннюю пустоту. Она соглашается на предложение мужа Михаила бросить все и переехать в Восточный, надеясь на второй шанс. Но чем дальше, тем очевиднее: семья трещит по швам: муж врет, сын что-то скрывает, и правда, которую откроет Ольга, будет страшнее любой лжи.

Алёна (София Лопунова)

Одноклассница Лёши, мечтающая открыть собственную кондитерскую и доказать, что не нужно уезжать из Восточного, чтобы осуществить мечту. Родители девушки погибли, ее вырастил дед. Чтобы открыть кафе, ей нужна помощь друзей — Лёши и Давида, но Алёна даже не догадывается, чем может обернуться эта помощь. И не только для нее, но и для самого близкого ей человека.

Давид (Фархад Мухаметзянов)

Он вырос сиротой в мире, где слабость не прощают. Его воспитала Мама — главный криминальный авторитет города. Давид решает вопросы кулаками, но внутри все еще ребенок, который хочет, чтобы им гордились. Он занимается обналом и мечтает доказать, что способен на большее. Но правда, которую он узнает о своей семье, изменит все.

Мама (Ольга Тумайкина)

Хозяйка порта и теневая королева Восточного. Главный криминальный авторитет, она еще с 1990-х держит под контролем весь город. Мама привыкла решать все жестко и быстро, но даже у нее есть слабое место — приемный сын Давид. Время меняется, криминал уходит в прошлое. И теперь она хочет легализоваться, стать частью огромного российско-китайского проекта и построить империю без крови. Только прошлое не отпускает просто так…

