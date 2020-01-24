Команда КВН из Энгельса HD сыграет в эфире «Первого канала» в Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-службу министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

В 31-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН» в этом году участвовали девять команд Саратовской области: «СПИКЛ» СГЮА, «Черным по белому» СГЮА, «Васаби» сборная Саратова, «Патихардим» СГЮА, «Тетя» Энгельс, «ЭнгельсТех» Энгельс, «Моя первая» Энгельс, «HD» Энгельс, «Лас-Вегас», Энгельс. Это рекордное количество команд-участниц от региона за последние пять лет.

В числе победителей оказалась Саратовская сборная команда «HD» из Энгельса. Игроки преодолели выступления в первом туре и вышли в финал во втором. Также команда была номинирована в конкурсе «Разрыв зала» первого тура. Игры Премьер-лиги КВН начнутся в марте-апреле, а покажут их по Первому каналу ближе к лету. Съёмки пройдут в московском концертном зале «Планета КВН».