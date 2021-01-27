Домой Рубрики Новости Саратова Kia и Volkswagen столкнулись на проспекте 50 лет Октября РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Kia и Volkswagen столкнулись на проспекте 50 лет Октября По Новости Саратова - 27.01.2021 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 27 января, в Саратове на проспекте 50 лет Октября столкнулись Kia и Volkswagen. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”. Образовался затор, встали трамваи №3. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Первый экотехнопарк по переработке промышленных отходов в ПФО откроется Саратовской области Стрелюхин оценил памятник Александру Пушкину, который будет установлен в Энгельсе Следователи выясняют личность погибшего на крыше поезда мужчины ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Первый экотехнопарк по переработке промышленных отходов в ПФО откроется Саратовской области Новости Саратова - 27.01.2021 0 Комплекс объекта по уничтожению химического оружия в поселке Михайловский Саратовской области 25 января передан ФГУП «Федеральный экологический оператор». На его базе будет создан экотехнопарк... Стрелюхин оценил памятник Александру Пушкину, который будет установлен в Энгельсе 27.01.2021 Следователи выясняют личность погибшего на крыше поезда мужчины 27.01.2021 Ковалев отметил высокий профессионализм кандидатуры Грибова на должность зампреда правительства области 27.01.2021 Саратовчанка заявила о групповом изнасиловании 27.01.2021