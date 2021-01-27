Сегодня, 27 января, в Саратове на проспекте 50 лет Октября столкнулись Kia и Volkswagen. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”.

Образовался затор, встали трамваи №3.

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