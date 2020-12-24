Киберспорт, в силу растущей популярности, часто заставляет людей переосмыслить собственную роль с точки зрения соревновательного потенциала. Следует также отметить, что киберспортсмены обладают широким спектром социальных и эмоциональных знаний, развитыми гибкими навыками. Используя свое преимущество правильно, студенты – активные участники киберспорта – получают призовые места в рамках соревнований различного уровня.

В режиме онлайн в Саратове состоялся областной турнир по киберспорту среди образовательных организаций высшего образования 2020 года «Битва ВУЗов».

Соревнования проходили по трем этапам. Сборные команды включали в себя основные и запасные составы по программе Dota 2 — командный вид программы, 5х5.

По итогам киберспортивного турнира команда Поволжского института управления РАНХиГС заняла почетное второе место в общекомандном зачете.

— Поскольку турнир областной, мы готовились к нему максимально серьезно. В процессе прохождения этапов не возникало сложностей в борьбе с командами-соперниками, серьезную конкуренцию для команды Института составили только игроки из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Выражаем благодарность организаторам и командам за участие. Мы уже начинаем готовиться к следующему турниру, который пройдет в январе. Наша команда постарается занять первое место и поднять Институт в рейтинге киберспортивных команд Саратовской области! – отметил директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Ришат Мажитов.