В Саратовской области есть сильные киберспортсмены, которых зовут в сборные других регионов. Об этом рассказал председатель местного отделения Федерации компьютерного спорта России Сергей Постников.

Он отметил, что с начала развития киберспорта в регионе, наши спортсмены входили в топ-10 на крупных чемпионатах, а в 2007 году даже забрали первое место. Областное отделение федерации работает на то, чтобы выращивать своих спортсменов.

-Например, на Кубке Саратовской области определяются спортсмены, которые получают спортивные разряды, после чего их включают в региональную сборную, а далее уже они выступают на Кубке России. То же самое касается и чемпионатов, — пояснил председатель реготделения.

Другие регионы, по его словам, берут уже готовые команды киберспортивных организаций, то есть, грубо говоря, нанимают ренегатов.

-Я тоже хотел подписать сборную, уже готовую команду, но у нас такой политики нет, — рассказал Сергей Постников.

Напомним, правительство РФ осенью 2023 году организует международный турнир по киберспорту «Игры Будущего». Соревнования объединят в себе спорт, технологии, инновации и образование.