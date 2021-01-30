Председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области Елена Кичаева попросила родителей провести выходные с детьми, чтобы тех не вовлекли в сомнительные политические авантюры.

— В прошлые выходные мы столкнулись с вовлечением несовершеннолетних подростков в политические акции. Хочу обратить внимание, что за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях несут ответственность, в первую очередь, взрослые.

Со своими детьми я проводила беседу. Когда идет на акцию взрослый человек, у него за плечами есть определенные опыт и знания, из которых складывается то или иное мнение. Дети же часто идут за потоком, за друзьями, за компанию, ради хайпа.

У современных родителей очень мало времени, чтобы посвятить его своим детям. Поэтому всем советую — лучше провести выходные в семейном кругу.

Я стараюсь вовлекать своих детей в волонтерскую деятельность. Уверена, выходные мы проведем вместе и с пользой! – говорит Елена Кичаева.