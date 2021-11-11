Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT —

аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект,

который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме.

Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум

информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с

одеждой, которую носят герои.

На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с

интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом (в

настоящее время — около 150 позиций, список постоянно пополняется). После

сканирования специального QR-кода (появляется, если фильм поставлен на паузу)

зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и

обо всех интересных моментах фильма. Технологии искусственного интеллекта (ИИ)

проводят разметку буквально каждого кадра, фиксируя появление на экране новых

деталей, к которым подбираются релевантные фото, тексты или ссылки на внешние

ресурсы.

Уже сегодня при выборе фильмов из раздела можно ознакомиться с биографиями

актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в Instagram), подробностями о стиле и

модных образах героев (включая ссылки на варианты нарядов из их лукбуков),

интерьерах и дизайнерских предметах обстановки, найти авторов и исполнителей

музыки. Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в

фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также

ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на

коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.

—Дополнительный интерактивный контент делает просмотр еще интереснее и

осознаннее. Это особенно важно, если кино историческое или посвящено каким-то

профессиональным историям. Детали об этикете, правилах рыцарского поединка

или о секретах профессии героя фильма помогут лучше понять логику событий,

заметить и оценить то, что видно только экспертам. Зрителям наверняка будет

интересно узнать что-то о звуковой дорожке фильма или о месте, где происходит его

действие, получить больше информации об актерах или произведениях искусства,

мелькающих в фильме. Новый сервис удовлетворит любопытство и позволит

зрителям значительно расширить познания прямо во время просмотра, не тратя

время на поиск дополнительной информации, — отметил директор по развитию

видеосервиса Wink Антон Володькин.

—Мы хотим, чтобы пользователь видеосервиса Wink мог узнавать детали, которые

часто ускользают от зрителей при обычном просмотре. Многие фильмы — это

многослойные произведения искусства, за которыми стоят сотни тысяч часов работы

самых разных специалистов. Теперь у зрителей есть возможность узнавать

интересные факты о фильме, видеть связи между сценами, предметами и звуками,

которые возникают в кадре. Новая технология интерактивного контента помогает

полнее погружаться в происходящее на экране, не отвлекая от просмотра, а

деликатно дополняя его, — сказал генеральный директор SYT Василий Корольков.

ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» разработала цифровую платформу SYT для