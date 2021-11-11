Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT —
аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект,
который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме.
Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум
информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с
одеждой, которую носят герои.
На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с
интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом (в
настоящее время — около 150 позиций, список постоянно пополняется). После
сканирования специального QR-кода (появляется, если фильм поставлен на паузу)
зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и
обо всех интересных моментах фильма. Технологии искусственного интеллекта (ИИ)
проводят разметку буквально каждого кадра, фиксируя появление на экране новых
деталей, к которым подбираются релевантные фото, тексты или ссылки на внешние
ресурсы.
Уже сегодня при выборе фильмов из раздела можно ознакомиться с биографиями
актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в Instagram), подробностями о стиле и
модных образах героев (включая ссылки на варианты нарядов из их лукбуков),
интерьерах и дизайнерских предметах обстановки, найти авторов и исполнителей
музыки. Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в
фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также
ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на
коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.
—Дополнительный интерактивный контент делает просмотр еще интереснее и
осознаннее. Это особенно важно, если кино историческое или посвящено каким-то
профессиональным историям. Детали об этикете, правилах рыцарского поединка
или о секретах профессии героя фильма помогут лучше понять логику событий,
заметить и оценить то, что видно только экспертам. Зрителям наверняка будет
интересно узнать что-то о звуковой дорожке фильма или о месте, где происходит его
действие, получить больше информации об актерах или произведениях искусства,
мелькающих в фильме. Новый сервис удовлетворит любопытство и позволит
зрителям значительно расширить познания прямо во время просмотра, не тратя
время на поиск дополнительной информации, — отметил директор по развитию
видеосервиса Wink Антон Володькин.
—Мы хотим, чтобы пользователь видеосервиса Wink мог узнавать детали, которые
часто ускользают от зрителей при обычном просмотре. Многие фильмы — это
многослойные произведения искусства, за которыми стоят сотни тысяч часов работы
самых разных специалистов. Теперь у зрителей есть возможность узнавать
интересные факты о фильме, видеть связи между сценами, предметами и звуками,
которые возникают в кадре. Новая технология интерактивного контента помогает
полнее погружаться в происходящее на экране, не отвлекая от просмотра, а
деликатно дополняя его, — сказал генеральный директор SYT Василий Корольков.
ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» разработала цифровую платформу SYT для
прямого взаимодействия с контентом, дополняющим происходящее на экране.
Фильмы предварительно анализируются и размечаются искусственным
интеллектом, а затем прорабатываются и модерируются профильными экспертами.
ИИ от SYT можно сравнить с профессиональным кино-ассистентом, который собрал
самую интересную информацию и факты о фильме, а также нашел одежду,
элементы интерьеров и другие примечательные товары из кино, которые сразу же
можно приобрести.
-Создание пласта дополнительного контента поверх фильма открывает новые
перспективы для повышения монетизации аудитории, привлечения рекламодателей
и спонсоров, развития продакт плейсмента. Мы предлагаем партнерам интересный
контент, глубокую аналитику и эффективные инструменты для достижения их
бизнес-целей, — подчеркнул со-основатель платформы SYT Максим Красавин.