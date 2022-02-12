На ближайший уикенд и 14 февраля видеосервис Wink предлагает романтическое
киноменю, которое поможет создать правильные атмосферу и настроение. Сердце
подскажет, какой именно фильм выбрать — историческую или фантастическую
мелодраму, романтическую комедию об отношениях в любом возрасте или про
любовь в условиях ярких приключений.
Зрители могут воспользоваться своеобразной инструкцией по применению —
коллекциями фильмов, которые объединяет общий мотив. В зависимости от стадии
отношений можно выбрать, например, «Нежное чувство» — киноистории про первую
любовь. Если всё точно навсегда, то пора переходить к рубрике «До слёз», в которой
собраны самые трогательные картины мирового кинематографа про любовь. Для
тех, кто любит погорячее — «Страсти кипят» — самые откровенные и чувственные
фильмы. В коллекции «Любить по-русски» представлены только отечественные
ромкомы и мелодрамы.
В помощь тем, кто не знает, что выбрать — топ-5 романтических драм и комедий от
зрителей Wink по итогам 2021 года. Третья часть кинодрамы «После. Глава 3» (18+)
оказалась на первом месте. Она рассказывает о новых испытаниях, с которыми
встретятся главные герои. На этот раз Тессе (Джозефин Лэнгфорд) предстоит
решить, что важнее — отношения с бунтарем Хардином (Хиро Файнс-Тиффин) или
работа мечты. Вторую строчку завоевала «Рашн юг» (12+) — романтическая
комедия об отношениях спортсменки Ксюши сразу с тремя молодыми людьми:
бедным студентом Артемом, полицейским Игорем и моряком Никитой.
На третьем месте приключенческая комедия «Сердце и как им пользоваться» (16+) :
дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с
проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно —
с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей
появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей
Белов): вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok.
Четвертую строчку заняла еще одна российская комедия — «Будь моим Кириллом»
(16+). Саша устала от постоянных упреков родителей, что она до сих пор не
замужем. И чтобы они отстали, говорит, что у нее есть бойфренд по имени Кирилл.
Когда предлогов для отсрочки знакомства уже не осталось, она просит сыграть
перед семьей роль бойфренда фитнес-тренера, которого как раз зовут Кирилл. Ну а
на пятом месте — хулиганская французская комедия «Тиндер-80» (16+).
Ретроистория про забавные знакомства и обмен эротическим контентом — за
тридцать с лишним лет до появления популярной тематической социальной сети.
В Wink можно найти фильмы про любовь в самых разных временных, исторических,
географических и культурных измерениях. Например, «Век Адалин» (16+) —
фэнтези-мелодрама, героиня которой пережила остановку сердца и перестала
стареть. Каждое десятилетие она полностью меняет окружение и пытается завести
новые романтические отношения. Чувственная французская драма «Куриоса» (18+)
рассказывает про любовный треугольник, который появился в среде парижской
богемы конца XIX века. Неоспоримый факт о том, что любви все возрасты покорны,
еще раз подтверждает российская деревенская комедия «Жили-были» (12+), главные роли в которой исполнили Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.
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