Решением Арбитражного суда Саратовской области кинотеатр «Пионер» возвращен в собственность государства.

Земельный участок, площадью 3197 квадратный метр и здание, площадью 2344 квадратных метра принадлежали шести предпринимателям: Валентине Аксененко, Владимиру Фадееву, Татьяне Жидковой, Симоне Кагиян, Михаилу Макеенко и Ашоту Бичахчяну.

Территориальное Росимущество требовало вернуть кинотеатр в собственность государства, так как он является объектом культурного наследия регионального значения. Суд полностью удовлетворил иск ведомства.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о том, что кинотеатр планируется использовать «по назначению».