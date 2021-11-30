Администрация Кировского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось об оторванной ветром кровле.

Напомним,на улице Лисина часть кровли из досок и кровельного металла с дома №14А снесло ветром. Они приземлились на припаркованные внизу автомобили. Одну машину повредило.

-В результате порыва ветра с жилого многоквартирного дома по ул. Лисина, 14 А были сорваны элементы фальш-кровли. Были повреждены 3 автомобиля, припаркованные на придомовой территории. Управляющей компанией совместно с органами полиции зафиксирован факт порчи имущества. В дальнейшем управляющей компанией будет возмещен убыток частным лицам и направлена претензия застройщику жилого многоквартирного дома для компенсации в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время управляющей компанией проводятся мероприятия по проверке подобных конструктивных элементов кровли, на предмет их крепежа, — пишет администрация.