Администрация Кировского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобе горожан на летящий с крыши мусор.

Напомним, жительница Саратова рассказала, что на ее семью посыпались камни с крыши по адресу ул. Тархова д.46 «в», где идет стройка. Камни повредили ее машину.

-Администрацией района проведена разъяснительная беседа с представителем строительной организации на предмет соблюдения техники безопасности. Пострадавшим рекомендовано обратиться в органы полиции для фиксации факта порчи имущества и дальнейшего направления претензий застройщику жилого многоквартирного дома для компенсации в рамках гарантийных обязательств, — прокомментировали в ведомстве.