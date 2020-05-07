Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы», который был инициирован аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Кировчане приняли эстафету от ближайших соседей из Республики Чувашии.

Участники марафона рассказали о вкладе своих земляков в приближение Великой Победы. В годы войны на фронт ушло почти 600 тысяч жителей Кировской области, более 250 тысяч из них не вернулись домой с полей сражений. Кировская область, будучи тыловым регионом, стала оплотом промышленности, ковавшей Победу. В регион были экстренно эвакуированы сотни предприятий с запада страны.

Отметим, что запись видеороликов проходила до введения режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Видео будут транслировать на региональных телевизионных каналах, а также его можно посмотреть в соцсетях по хэштегам #нашденьпобеды #песнипобедыПФО.