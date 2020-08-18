Сегодня, 18 августа, в Кировском и Ленинском районах Саратова будет отключена холодная вода, сообщает ООО «КВС».

Для выполнения коммунальщиками работ жителям некоторых домов в Кировском районе до 20:00 придется просидеть без воды. Отключение коснется домов на улицах Безымянная, 4, 6, 8, 10; Геофизическая, 10/7А, 1-й Пугачевский поселок.

Жителям Ленинского района без воды придется провести меньше времени, до 18:00. Ограничения в подаче воды коснутся абонентов Сокурского тракта и 1-го Сокурского проезда.